Braunschweig. Die Basketballerinnen der Eintracht sind in Scheeßel ganz nah dran an einer Überraschung. Selbstvertrauen gibt das 62:65 trotzdem.

In seiner Analyse des 62:65 (41:32) gegen die BG Hurricanes aus Rotenburg/Scheeßel war Christian Steinwerth etwas unentschlossen. Einerseits war der Trainer stolz, dass seine Basketballerinnen von Eintracht Braunschweig dem Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord so gut Paroli geboten hatten. Auf der anderen Seite war da doch auch ein kleiner Anflug von Enttäuschung. „Wenn man sich den Spielverlauf anguckt, wäre sogar mehr drin gewesen. Wir waren zwischendrin mit zwölf Punkten vorn“, so Steinwerth, der aber auch betonte: „Wir wollten uns in dem Spiel Selbstvertrauen holen – und das haben wir geschafft. Denn so nah dran war gegen diese Mannschaft noch niemand, schon gar nicht auswärts.“