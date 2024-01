Braunschweig. Mit ihrem 5:4-Heimerfolg gegen die Topmannschaft des UHC gelingt den Hockey-Spielerinnen von Eintracht Braunschweig ein echter Coup.

Nach der Enttäuschung am Samstag folgte am Sonntag der bisherige Höhepunkt der Saison – und die Erkenntnis, dass die Hockey-Damen von Eintracht Braunschweig an einem guten Tag auch die Topmannschaften der Bundesliga-Nordstaffel schlagen können. Denn das mitreißende 5:4 (1:3) der Löwinnen gegen den UHC Hamburg in der Sporthalle Alte Waage ließ die ärgerliche 3:6 (1:5)-Pleite gegen den Großflottbeker THGC am Tag zuvor fast vergessen. Und auch im Ringen um den Erstliga-Klassenerhalt sieht es nun richtig gut aus für die Blaugelben.