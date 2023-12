Braunschweig. Die Drittliga-Volleyballer aus Braunschweig beenden die Hinrunde als Tabellenzweiter. Die Kampfansage an den Spitzenreiter fällt aus.

Ein bisschen im Schatten seines Bruders steht Mauritz von Henninges bei Volleyball-Drittligist USC Braunschweig. In der vergangenen Saison war er aufgrund der Verletzung von Julius von Henninges auf der Zuspieler-Position oft zum Zug gekommen. In der laufenden Spielzeit durfte er am fünften Spieltag gegen Köln ran, da war sein Bruder privat verhindert. Er zeigte ein starkes Spiel, USC-Coach Timo Galland stellte ihm anschließend mehr Spielzeit in Aussicht. In der Hinrundenabschluss-Partie, die seine Mannschaft mit 3:0-Sätzen in Brühl gewann, durfte Mauritz von Henninges erstmals über die volle Distanz ran und nutzte auch diese Chance: Der Braunschweiger wurde nach Schlusspfiff zum besten Spieler auf USC-Seite gewählt.