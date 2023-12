Braunschweig. Am letzten Wettkampfwochenende wird es allerdings schwer für die Luftgewehr-Schützinnen der BSG. Theoretisch droht noch die Relegation.

Nur noch zwei Wettkämpfe haben die Luftgewehr-Schützinnen der BSG 1545 in dieser Bundesliga-Saison zu absolvieren. Zwei Wettkämpfe, in denen am ersten Januar-Wochenende das Saisonziel Klassenerhalt klargemacht werden soll. Fragt man Trainer Sven von der Osten-Fabeck nach seinem Zwischenfazit, so nennt er zunächst einmal das offensichtlich Positivste: „Direkt absteigen können wir nicht mehr.“ Ein Restzweifel am Liga-Verbleib besteht dennoch, „denn wenn wir keines mehr gewinnen und die anderen unglücklich für uns schießen, können wir noch in die Relegation kommen“. Dies wäre der Fall, sollte die BSG wider Erwarten noch auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschen.