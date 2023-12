Braunschweig. Nach einem üblen 0:17 beim HTHC verkauft sich der Hallenhockey-Bundesligist am Folgetag in Großflottbek zwar besser, verliert aber 5:7.

Bei so vielen Toren kann man sich schon mal verzählen: Nach der herben Packung bei Bundesliga-Spitzenteam und Tabellenführer Harvestehuder THC stand am Freitagabend noch ein 0:16 (0:6) aus Sicht von Eintracht Braunschweig im Spielbericht. Tags darauf wurde das Endergebnis dann gar auf 0:17 korrigiert. Was den Braunschweigerinnen am Samstag allerdings mehr zusetzte, war die unglückliche 5:7 (3:3)-Niederlage beim Großflottbeker THGC, einem direkten Konkurrenten im Ringen um den Klassenerhalt.