Braunschweig. Beim 10:4 im Hallenhockey-Derby gegen den DHC Hannover reichen dem Zweitliga-Tabellenführer aus Braunschweig sechs ganz starke Minuten.

Weihnachtsfeiern machen im Sport nach Siegen doppelt so viel Spaß – insofern dürften die Hockey-Herren des BTHC am Samstagabend am Bürgerpark eine muntere Sause gefeiert haben. Ihre Hausaufgaben hatten sie am Nachmittag jedenfalls erledigt: Mit dem 10:4 (7:1) im Zweitliga-Derby gegen den DHC Hannover machten die Braunschweiger den nächsten großen Schritt bei ihrer Mission Wiederaufstieg.