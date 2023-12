Braunschweig. Der MTV Braunschweig macht in dem Regionalliga-Duell das Spiel, doch der Stadtrivale macht die Tore und jubelt über wichtige Punkte.

Für die Braunschweiger Mannschaften in der Hallenhockey-Regionalliga der Frauen ist die Hinserie bereits beendet. In einer vorgezogenen Begegnung des 7. Spieltags entschied der Braunschweiger THC das Derby gegen den MTV Braunschweig in der Sporthalle der IGS Weststadt mit 3:0 (0:0) für sich. Während der BTHC mit dem Erfolg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der dritthöchsten Spielklasse sammelte, musste der drittplatzierte MTV im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen Rückschlag einstecken.