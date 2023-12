Braunschweig. In zwei Auswärtsspielen gegen Hamburger Vereine erzielt der Hockey-Zweitligist 21 Treffer – und grüßt nun von der Spitze.

Satte 21 Tore, vor allem aber sechs Punkte und den ersten Platz in der Zweitliga-Tabelle haben die Hockeyspieler des BTHC von ihren Auswärtstrips nach Hamburg am vergangenen Wochenende mit nach Hause gebracht. In beiden Partien, sowohl beim 11:9 (3:5)-Erfolg gegen den Marienthaler THC als auch beim 10:3 (2:1) gegen den TTK Sachsenwald, gelangen dem BTHC spielentscheidende Läufe, die schon fast der Kategorie „kurios“ zuzuordnen sind.