Braunschweig. Beim Bremer HC gelingt ein wichtiger Sieg in der Hockey-Bundesliga. Auch zu Hause gegen Alster halten die Braunschweigerinnen gut mit.

Die Hockey-Spielerinnen von Eintracht Braunschweig sind in der 1. Bundesliga angekommen. Hagelte es beim Auftaktwochenende Anfang Dezember noch heftige Niederlagen gegen zwei Hamburger Klubs (4:13 und 2:9), sah das am vergangenen Doppelspieltag schon ganz anders aus. Im kritischen Duell beim Bremer HC, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, gewannen die nervenstarken Löwinnen am Samstag mit 5:4 (2:1). Das 3:6 (1:2) am Sonntag gegen den Club an der Alster zeigte derweil, dass sie auch gegen die Topteams in Deutschland an einem guten Tag mithalten können – und der Ligaverbleib für den Aufsteiger in diesem Jahr eine durchaus lösbare Aufgabe ist.