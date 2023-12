Braunschweig. Jan und Karla Mudrow aus Bortfeld eifern ihrem berühmten Vater nach, der Nationalspieler war und als Trainer Deutscher Meister.

Wie es ist, häufig auf den berühmten Vater angesprochen zu werden, davon können Karla und Jan Mudrow ein Lied singen. Nicht nur in ihrem Heimatort Bortfeld im Kreis Peine ist der Papa nämlich eine kleine Berühmtheit, auch wenn Volker Mudrow mit seiner bodenständigen Art und einem bevorzugten Kleidungsstil der Marke leger auf den ersten Blick nicht gerade großen Promifaktor ausstrahlt. Doch in Braunschweig und Umgebung und gerade in Bortfeld kennen viele den 54-Jährigen, der vor vielen Jahren von dem 2600-Seelen-Dorf in der Gemeinde Wendeburg auszog, um die große Handball-Welt zu erobern.