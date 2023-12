Braunschweig. Der 27:20-Erfolg in Bernburg war der neunte Sieg in Folge für die MTV-Handballer, die sich nun auf eine gutgefüllte VW-Halle freuen.

Die Generalprobe vor dem kurzfristigen Umzug in die Volkswagen-Halle ist den Handballern des MTV Braunschweig gelungen. Bei ihrem letzten Auswärtsspiel vor ihrer Highlight-Partie am kommenden Freitag gegen Anderten gewannen sie in Bernburg souverän mit 27:20 (14:12) und bauen damit ihre aktuelle Erfolgsserie in der 3. Liga auf neun Siege in Folge aus.