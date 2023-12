Braunschweig. Gegen Harvestehude und beim UHC Hamburg verliert der Erstliga-Aufsteiger mit 4:13 und 2:9. Die Stimmung im Team kann das nicht trüben.

Auch nach Niederlagen, ja selbst nach empfindlichen Schlappen positiv zu bleiben, die Lust auf Hockey zu behalten und unverdrossen weiterzumachen: das war eine der Erwartungen, die Trainer Jörg Schaller vor dem Saisonstart seiner Eintracht-Damen formulierte. Und das aus gutem Grund, denn in der 1. Hallen-Bundesliga wartet auf seine Mannschaft, das ist Schaller klar, manch heftige Packung. Doch wie seine Löwinnen mit dem 4:13 (2:6) am Samstag in eigener Halle gegen den Harvestehuder THC und dem 2:9 (0:5) am Sonntag beim UHC Hamburg umgingen, dürfte dem Coach gefallen haben.