Braunschweig. Klipper setzt 28 Minuten lang auf Powerplay, doch Braunschweigs Hallenhockey-Zweitligist hat einen unverhofften Helden.

In einem Duell zweier Aufstiegsaspiranten konnte sich Hallenhockey-Zweitligist Braunschweiger THC am Samstagnachmittag die ersten Punkte der Saison sichern: Zum Auftakt gelang in einem 60 Minuten lang umkämpften Spiel in der Sporthalle der IGS Weststadt ein wichtiger 8:5 (5:1)-Erfolg gegen Klipper THC Hamburg.