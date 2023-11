Braunschweig. Die E-Footballer von Eintracht Braunschweig stellen in der gerade gestarteten Saison eine Mannschaft mit Spielern aus unserer Region.

100 Prozent regional – mit diesem Versprechen könnte wohl kein Supermarkt werben. Aber es ist das Saisonmotto der E-Footballer von Eintracht Braunschweig. Das Team von Spielertrainer Lukas Hennig ist mit aufgefrischtem Kader in die neue Serie der Virtual Bundesliga (VBL) gestartet. Zwar gab es zum Auftakt in Köln eine unnötige Niederlage gegen Neuling Fortuna Düsseldorf und auch am Dienstagabend in den eigenen Räumen am Eintracht-Stadion neben einem Sieg gegen Magdeburg zwei Niederlagen gegen HSV und Schalke 04. Doch das Ziel einstelliger Tabellenplatz steht unverändert. Sicher dabei wären die Konsolen-Zocker damit in der nächsten Serie aber nicht. Ein bisschen fremdgesteuert ist man beim E-Football auf diesem Niveau nämlich schon.