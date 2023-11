Braunschweig. Vor einem Jahr verlor Fußball-Landesligist Lehndorfer TSV das Pokalspiel gegen Vahdet am grünen Tisch. Mittwoch steigt die Neuauflage.

Die kleine Welt des Amateurfußballs dreht sich auch in Braunschweig stetig weiter. Und doch wiederholt sich manches. Die Duelle zwischen bestimmten Klubs sowieso, ebenso Konstellationen oder bestimmte Geschehnisse. In der letzten noch ausstehenden Partie der ersten Runde des Flutlichtpokals kommt es auch am Mittwoch zu einer Parallelität der Ereignisse. Wie bereits vor fast genau einem Jahr hat es der Lehndorfer TSV in dem Wettbewerb mit dem TSC Vahdet zu tun (19.30 Uhr, Blitzeichenweg 20). Wieder haben sich die Hausherren vorgenommen, den Gast vom Bienroder Weg niederzukämpfen und in die nächste Runde einzuziehen. Nur einen Fehler aus dem vergangenen Jahr werden sie zu vermeiden wissen.