Braunschweig. Im England-Trikot durfte Harriet Swindells noch nicht glänzen. Für den Zweitligisten ist die Aufbauspielerin aber unverzichtbar.

Wer in den Statistiken der jüngsten EM-Qualifikationsspiele von Englands Basketballerinnen nach Harriet Swindells suchte, rieb sich verwundert die Augen: Die Aufbauspielerin von Zweitligist Eintracht Braunschweig, die erstmals zu einem Camp des A-Nationalkaders ihres Heimatlandes eingeladen worden war, tauchte in den offiziellen „Box Scores“ nicht auf. Weder bei der knappen Heimniederlage gegen Schweden noch beim deutlichen Erfolg in Estland stand sie im Zwölferkader der Engländerinnen.