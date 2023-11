Braunschweig. Nach einem schwachen Start feiern Braunschweigs Drittliga-Handballer den nächsten Sieg, vor allem weil ein Spieler groß aufspielt.

Auch der Schlusspunkt der Partie gebührte dem besten Spieler auf dem Platz. Es waren nur noch 49 Sekunden zu spielen, als Tim Otto mit seinem Tor zum 31:24 für den MTV Braunschweig den Endstand in der Partie bei der SG Hamburg-Nord in der Nord-Ost-Staffel der 3. Handball-Liga herstellte. Der Sieg der Gäste aus Braunschweig war da bereits in trockenen Tüchern, aber Otto konnte mit seinem elften Tor für den MTV einen aus seiner Sicht wahrscheinlich perfekten Tag noch abrunden.