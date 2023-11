Braunschweig. Besonders die Standardschwäche der Eintracht-Junioren treibt den Trainer zur Weißglut. Vor der Partie muss die Polizei einschreiten.

In der englischen Woche der Junioren-Bundesliga musste die U19 von Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg mächtig einstecken. Mit 1:7 kamen die Löwen in der VW-Stadt am Mittwoch vor allem am Ende unter die Räder. Vor dem nächsten Ligaspiel gegen Werder Bremen am Samstag gilt es, tunlichst die Köpfe freizubekommen.