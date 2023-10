Handball Handballer des MTV Braunschweig gewinnen in Magdeburg

Torwart Niklas Mellmann (hier in einem Spiel der vergangenen Saison) zeigte beim MTV-Sieg in Magdeburg eine starke Leistung.

Braunschweig Nach drei Niederlagen am Stück in Pokal und Liga sind die Braunschweiger durch ein 31:26 beim SC Magdeburg II zurück in der Erfolgspur.