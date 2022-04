Kristina Hendel, bei der deutschen Meisterschaft 2021 über 5000 Meter im Braunschweiger Eintracht-Stadion. In Hamburg will die LG-Athletin schnellste deutsche Marathonläuferin werden und sich fürs EM-Ticket aufdrängen.

Braunschweig. Beim Hamburg-Marathon am Sonntag will die Athletin der LG Braunschweig die schnellste deutsche Zeit laufen und so ihren Verbandswechsel beschleunigen.