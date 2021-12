1:4 gegen Gifhorn – Bei den Freien Turnern ist die Luft raus

Das große Erfolgserlebnis hatte Fußball-Oberligist Freie Turner bereits am ersten Adventswochenende gefeiert: Mit dem 2:1-Sieg beim MTV Wolfenbüttel hatte sich das Team den Platz in der Aufstiegsrunde gesichert. In der letzten Minute hatte Abwehrmann Phil Kunze das so wichtige Tor gemacht. Dementsprechend entspannt konnten es die Turner im nur noch für die Statistik relevanten letzten Heimspiel angehen lassen. Und so war es nicht weiter erstaunlich, dass Kunze nach der 1:4-Niederlage gegen den MTV Gifhorn gut gelaunt und mit seinen Mannschaftskameraden flachsend vom Spielfeld kam.

Riedel rotiert bei Freien Turnern kräftig durch

„Natürlich hätten wir gerne noch einmal drei Punkte geholt. Aber am Ende hat die Konzentration nachgelassen und dann läuft es halt so“, meinte Kunze, für den die Spielzeit auch eine persönliche Erfolgsgeschichte war. Der 20-Jährige, der in seiner Jugend auch für den VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig aufgelaufen war, stand fast durchgängig Woche für Woche

90 Minuten auf dem Platz. Nur einmal flog der Innenverteidiger frühzeitig mit Gelb-Rot vom Feld und musste im darauffolgenden Spiel gesperrt aussetzen.

Diesmal hatte er allerdings nicht wie gewohnt Routinier Marvin Fricke an seiner Seite, sondern mit Julian Pohlai einen weiteren Nachwuchsmann, der bislang nur auf wenige Spielminuten gekommen war. Überhaupt gab Turner-Coach Stefan Riedel einigen Akteuren Einsatzzeit, die über die Serie hinweg nicht immer erste Wahl waren: Torwart Timo Keul zum Beispiel, der seinen Stammplatz zuletzt an Ken Venancio verloren hatte. Oder auch Nils Wiese sowie die Talente Joshua Roth, Maximilian Moslener, Simon Toprakli und Julio Rodrigues.

Vielleicht lag es auch an dieser neu zusammengesetzten Formation, dass die Hausherren nur schwer ins Spiel fanden. „In den ersten 20 Minuten lief wenig zusammen“, befand Riedel, dessen Team in diesem Zeitraum nach einem Konter der Gäste auch den Rückstand hinnehmen musste.

Nach dem Ausgleich haben die Freien Turner gute Chancen

Aber die Gastgeber arbeiteten sich auf dem schnellen Kunstrasenplatz mit der Zeit etwas besser in die Partie hinein und belohnten sich kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem Ausgleich: Einen Freistoß von Ex-Profi Damir Vrancic beförderte Joshua Roth am langen Pfosten stehend zum 1:1 ins Netz und ließ sich dafür von einer Riege am Spielfeldrand jubelnder Kumpels feiern. Ganz anders Gifhorns Trainer Georgios Palanis, der auf dem Weg in die Kabine wild schimpfend hinter dem Schiedsrichter-Trio herstapfte.

Nach der Pause kamen die Turner mit mehr Offensivpower aufs Feld, scheiterten aber bei zwei, drei aussichtsreichen Gelegenheiten. Auf der gegenüberliegenden Seite bewahrte Timo Keul sein Team zwar vor einem Rückstand, indem er einen unnötig von Nils Wiese verursachten Elfmeter parierte.

In der Endphase zieht Gifhorn den Freien Turnern den Zahn

Doch in der Schlussviertelstunde verloren die Turner zunehmend den Faden. Nachdem die Gäste zum 2:1 trafen, war die Luft endgültig raus, sodass der MTV noch zwei weitere Male traf. „Letztlich fällt das Ergebnis viel zu hoch aus, weil wir einige gute Aktionen hatten, aber leider nicht so zwingend waren“, analysierte Riedel. Bereits in den Trainingseinheiten unter der Woche habe er bemerkt, dass nach dem entscheidenden Sieg in Wolfenbüttel die Spannung etwas nachgelassen habe.

Nach einem Abschlusstraining am Dienstag dürfen sich seine Spieler jetzt auf ein paar entspannte Tage freuen, bevor im nächsten Jahr mit der Aufstiegsrunde eine neue Herausforderung wartet.

Tore: 0:1 Denker (15.), 1:1 Roth (45.),

1:2 Luczkiewicz (76.), 1:3 Igkmpinomka (78.), 1:4 Palanis (84.).

Freie Turner: Keul – Schreyer, Kunze, Pohlai, Hintersdorf – Moslener (67. Kaupert), Wiese, Vranicic, Toprakli – Rodrigues (69. Franke), Roth.

