Neue Turnhallen auf drei Etagen machen Lust auf den MTV

Draußen ist es heiß, man möchte jede unnötige Bewegung verhindern. Doch drinnen macht die Atmosphäre Lust auf Bewegung: angenehme Temperatur, lichtdurchflutet, und es riecht nach neu. Die weißen Decken und die zum Teil mit Spiegeln bestückten weißen Wände, der angenehm bei jedem Schritt etwas nachgebende, gelenkschonende Fußboden, die Farbtupfer durch nagelneue Sportgeräte und Hilfsmittel und die ersten Sporttreibenden in bunter Kleidung animieren geradezu zum Mitmachen.

Was gleich auffällt: Es gibt kaum „echte“ rechte Winkel in diesem nagelneuen Gebäude. So kann es kommen, wenn mitten in der Stadt eine Baulücke geschlossen wird. Der MTV Braunschweig, der größte Verein in unserer Stadt, hat ein neues schmuckes Aushängeschild. Gestern wurde mit prominentem Besuch der fast vier Millionen Euro teure Anbau an der Güldenstraße offiziell eröffnet. Aber schon seit einiger Zeit wird dort Sport getrieben.

Mehr als fünf Jahre sind vergangen zwischen dem Zeitpunkt der Idee und der Verwirklichung. Nun darf der MTV stolz sein auf seine nach neuesten Gesichtspunkten bezüglich Energieverbrauch und Luftqualität errichtete Sporthalle auf drei Etagen. „Es findet keine Umwälzung der Raumluft statt, sondern ein echter Luftaustausch“, betont MTV-Geschäftsführer Jörg Diekmann. Und somit sind die drei Ebenen, die sich in fünf Räume trennen lassen, absolut coronakonform nutzbar. Die Gesamtfläche beträgt 775 Quadratmeter, der größte Raum mit 350 qm liegt im Erdgeschoss und ist nicht teilbar. Da bleibt auch bei größeren Gruppen reichlich Platz zum sporttreibenden Menschen nebenan.

1,625 Millionen Euro Zuschuss von der Stadt Braunschweig

„Heute ist ein besonderer Tag für alle Sportlerinnen und Sportler in Braunschweig, denn die neuen Sport- und Bewegungsräume des MTV leisten einen hervorragenden Beitrag für den Breitensport in Braunschweig, von dem die gesamte Stadt profitiert“, sagte Oberbürgermeister Ulrich Markurth. Die Stadt leistete große Unterstützung. Nicht weniger als 1,625 Millionen Euro gab die Kommune als Zuschuss für den Neubau. „Wir haben mit dieser Investition bereits im Vorfeld der Corona-Pandemie großen Mut bewiesen und sind nun natürlich unheimlich stolz, unseren Mitgliedern diese großzügigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können“, meinte Otto Schlieckmann, der Präsident des MTV.

Auch der Landessportbund hat sich an den Kosten beteiligt

„Die neuen Räumlichkeiten leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlergehen der Menschen in Braunschweig – daher ist die Förderung auch für den LSB von großer Bedeutung“, erklärte Wolf-Rüdiger Umbach, der Präsident des Landessportbundes. Der LSB hatte sich mit 100.000 Euro beteiligt, die Höchstsumme für solche Zwecke.

In die oberen Etagen gelangt man über ein großzügig gestaltetes Treppenhaus – oder per Fahrstuhl. Der Anbau an das altehrwürdige Zentrum des MTV mit der 1886 erbauten und immer noch rege genutzten Turnhalle, ist vollkommen barrierefrei nutzbar. „Damit die neuen Räume auch wirklich von allen Sportwilligen genutzt werden können“, erläutert Schlieckmann.

Hoffnung auf viele neue Mitglieder

Nun hat der MTV natürlich nicht so viel Geld in die Hand genommen, um seine „Bestandskunden“ allein glücklich zu machen. Der wegen der Corona-Pandemie von 6500 auf 5100 Mitglieder geschrumpfte Großverein erhofft sich reichlich neue Mitglieder. „Schlieckmann: „Vor der Pandemie hatten wir auf 1000 bis 1500 Neuanmeldungen spekuliert. Nun hoffen wir, durch die neuen Räumlichkeiten möglichst schnell wieder auf die alte Mitgliederstärke zu kommen.“

