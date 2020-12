Braunschweiger LC holt Lauf-Ass mit internationalen Ambitionen

Rund 40 Startpässe hat der junge Braunschweiger Laufclub in der einmonatigen Wechselperiode der Leichtathleten neu ausgestellt, und ganz zum Schluss kam noch ein echter Top-Mann hinzu. Haftom Welday ist auf der Langstrecke mehrfacher norddeutscher Meister und zählt mit seiner Bestzeit von 29,13 Minuten über zehn Kilometer zu den Top-Zehn in Deutschland.

Welday will Olympia-Norm angreifen

Der 30-Jährige kam vor einigen Jahren als Flüchtling aus Eritrea nach Hannover und startete zuletzt für den TSV Pattensen. Im Trikot des Braunschweiger LC möchte er sich nun in der 18-köpfigen Trainingsgruppe, die der Verein in Hannover unterhält, so steigern, dass er bald als Profi auch international antreten kann. Als Voraussetzung dafür versucht er, einen deutschen Pass zu bekommen, mit dem er die Braunschweiger dann auch bei deutschen Meisterschaften vertreten könnte.

Die Trainingsgruppe und die Chance auf Mannschaftsstarts seien die Beweggründe Weldays zum Wechsel gewesen, der in Pattensen nur als Einzelkämpfer unterwegs war, berichtet der BLC-Vorsitzende Süleyman Kuzguncu. Für die nächsten Jahre habe sich sein ehrgeiziger neuer Schützling vorgenommen, die Olympia-Norm für den Marathon anzugreifen, die bei 2:22,30 Stunden liegt. „Haftom ist jedenfalls unser Neuzugang mit der größten Perspektive.“

Brecht hat neue Ambitionen im Halbmarathon

Außerdem hat sich nach längerem Überlegen auch David Brecht, ein Leistungsträger der LG Braunschweig, dem neuen Klub angeschlossen. Den Ausschlag habe die Arbeit mit BLC-Trainer Andreas Kuhlen gegeben, begründete der 22 Jahre alte Student, der 2017 U20-DM-Bronze über 5000 Meter geholt hatte. Zuletzt war er zweimal Landesmeister bei den Männern über diese Strecke geworden, will sich künftig aber eher dem Halbmarathon widmen.

„Ich denke, mit den beiden in unserer Mannschaft sind wir auf Landesebene mit der LG Braunschweig konkurrenzfähig und können sie vielleicht sogar besiegen“, malt sich Kuzguncu aus.

