Am fünften Spieltag der 3. Liga mussten die Handballer des MTV ihre erste Niederlage der neuen Spielzeit hinnehmen. Sie verloren mit 25:26 (14:17) bei der Bundesliga-Reserve der Füchse Berlin.

Beim 25:22 sahen die Braunschweiger bereits wie der Sieger aus, doch in den letzten fünf Spielminuten gelang kein Treffer mehr. Zwei Zweiminutenstrafen erschwerten es den roten Löwen in der packenden Schlussphase. Bei noch sieben Sekunden Spielzeit trafen die Gastgeber zum Sieg. In Hälfte eins lag der MTV bereits mit vier Toren in Rückstand. Ab dem 18:18 durch Spielmacher Philipp Krause war wieder alles offen.

Nächstes Heimspiel am Freitag

Der Kroate Marko Karaula wurde mit sechs Toren bester Werfer gefolgt von Krause mit fünf Treffern. Drei weitere Spieler steuerten jeweils drei Tore bei. Am Freitag geht es mit einem Heimspiel in der Alten Waage weiter.