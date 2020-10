Das für Samstagabend um 18 Uhr in der Sporthalle Alte Waage angesetzte Spiel der Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride gegen die Young Dolphins Marburg wurde abgesagt.

Löwinnen hoffen auf Spiel in Düsseldorf

Der Grund: Beim Erstligisten BC Marburg gibt es mehrere positive Corona-Ergebnisse, daher tritt der Unterbau der Hessinnen nicht in der Löwenstadt an. Denn Teile der Talentschmiede trainieren regelmäßig mit dem Bundesligisten.

Die Löwinnen hoffen nun, dass es am 7. November in Düsseldorf mit dem ersten Pflichtspiel in der Liga klappt.