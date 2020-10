Braunschweig. Die vorigen Spielzeiten mit sportlichen Abstiegen und einer Rückkehr über ein Qualifikationsturnier sollen Geschichte sein. Bereits in der abgelaufenen Serie lief es bis zum vorzeitigen Corona-Ende besser. Mit neuem Personal und neuem Trainer starten die Basketballer der SG Junior Löwen U19 in der in zwei Divisionen unterteilten Nachwuchs-Bundesliga, NBBL, nun völlig neu durch. In der Summe kommen die Jungs mit Individual-, Team- und Krafttraining auf bis zu 13 Einheiten pro Woche.

An der Seitenlinie steht künftig Nico Dilukila, ein früherer Wegbegleiter von Braunschweigs NBA-Mann Dennis Schröder zu dessen Tagen beim damaligen Zweitligisten SG Baskets. „Die Jungs sind sehr motiviert und wollen möglichst schon diese Saison in die Division A hineinrutschen“, erklärt Dilukila. Nur irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen, sei jedenfalls nicht der Anspruch. In der Sechser-Gruppe Nord der Division B müssen die Braunschweiger Erster oder Zweiter werden, dann dürfen sie sich in einer zweiten Saisonphase mit Mannschaften aus der Topdivision messen.

Testspiele gegen Konkurrenten waren nicht möglich

„Testspiele gegen Konkurrenten sind coronabedingt nicht zustande gekommen“, berichtet der Coach. Im Training haben sich die Talente aber oft mit den Zweitregionalliga-Männern der SG gemessen. Einige von ihnen stehen dort ohnehin fest im Aufgebot, das den Aufstieg in die erste Regionalliga packen soll. Zwei deutliche Auftaktsiege der Männer lassen diesbezüglich hoffen.

Verstärkungen rekrutierten die Löwen vor allem aus der Hauptstadt. Sananda Fru, ein 2,08-Meter-Flügel, und Olivier Borgol als wohl athletischster Spieler im Team (2,03-Meter) sind von Berlin Tiger Kreuzberg gekommen. Und Spielmacher Jamil Hyangho sogar von Alba Berlin. Neu sind zudem Raphael Ejimofor (Academy IBAM München) und Niklas Walter aus Celle. Dami Adeeri spielt erstmals überhaupt organisiert im Verein.

Zwei Rückkehrer verstärken die Löwen

Hinzu kommen in Center-Koloss Alin Irincu (2,14-Meter, 119 Kilogramm) und Spielmacher David Bugeac zwei Rückkehrer, die wegen der Unstimmigkeiten zwischen den Verantwortlichen der Löwen und der SG im Laufe der vorigen Serie nicht mehr an Bord waren. Dieser Streit ist nun beigelegt durch die Übernahme der Löwen durch Schröder – daher tragen die Jugendteams auch wieder die Buchstaben SG im Namen – und ermöglichte für die Rumänen eine zweite Chance. Sie kamen ursprünglich über Kontakte von SG-Talententwickler Liviu Calin in die Löwenstadt.

Als stärkste Konkurrenten in der Staffel schätzt Dilukila, der die vorigen Jahre in Nürnberg als Coach arbeitete, Oldenburg und Vechta ein. Auftaktgegner Eisbären Bremerhaven sollte keine allzu große Hürde darstellen. Los geht es am Sonntag auswärts um 15 Uhr. Auch am 18. Oktober gehen die Löwen auf Reisen. Das erste Heimspiel findet erst am 25. Oktober geben Oldenburg satt. Die anderen beiden Teams der Gruppe sind Münsterland und Göttingen.

Der Kader:

Aufbau: Jannis Nielandt, David Bugeac, Raphael Ejimofor, Jamil Hyangho.

Flügel: Ole Pfannenschmidt, Linus Römer, Jamal Salamone, Thorben Uster, Amin Zine el Abidine, Dami Adeeri, Luca Hammerl.

Center: Alin Irincu, Niklas Walter, Olivier Borgol, Sananda Fru, Elias Heitmann.