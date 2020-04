Auf vielen Braunschweiger Sportplätzen ist richtig Bewegung

Der Sportbetrieb auf den städtischen Anlagen ruht wegen der Conora-Pandemie, aber dennoch ist auf einer ganzen Reihe Sportplätzen viel Bewegung. „Wir arbeiten auf Hochtouren“, sagt Michael Loose, Leiter des Fachbereichs Stadtgrün und Sport.

Die bestimmt größte Sportbaustelle der Stadt ist derzeit wohl die Bezirkssportanlage Stöckheim. Dort wird auf dem ehemaligen Tennenspielfeld ein Kunstrasen verlegt, den die Fußballer des SV Stöckheim und die des SV Heidberg/Melverode künftig nutzen werden. Ende Juni, so der Plan, soll der Kunstrasen bespielbar sein. Zudem wird dort ein Rasenplatz erneuert. Und auch das Sportfunktionsgebäude wird umfangreich saniert. Unter anderem wird der Dusch- und Sanitärbereich erneuert. „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen“, sagt Loose.

Am Okerwanderweg zwischen Stöckheim und Leiferde wird ein Fitnesspark mit stabilen Sportgeräten errichtet. Foto: Peter Sierigk

Fast fertig ist bereits die neue Fitness-Sportanlage am Okerwanderweg zwischen Stöckheim und Leiferde. Dort können künftig Freizeitsportler im öffentlichen Raum ihre Übungen an massiven Sportgeräten absolvieren. Eine noch größere Fitness-Anlage entsteht im Heidberg. Diese soll Ende Mai, Anfang Juni fertiggestellt sein.

Ebenfalls fast fertig sind die Beachplätze für Volleyball und Handball sowie Fußball am Bienroder Weg. Dort hat die Stadt 170.000 Euro bereitgestellt. Im ehemaligen Vereinsheim ist auf dem Gelände zudem ein Gymnastikraum ausgebaut worden.

Ein neues Baseballfeld wird auf dem Sportplatz-Lindenberg gebaut, auf dem die Bundesligaspiele der Braunschweig 89ers ausgetragen werden sollen. „Das Feld entspricht dann den Maßgaben des Verbandes“, betont Michael Loose. Die Kosten für die Stadt betragen hier 160.000 Euro. Sofort nutzen könnten die Tennisspieler des MTV – so es wieder gestattet wird – zwei Tennisfelder auf der Sportanlage Rote Wiese. Dort wurden brachliegende Plätze erneuert und mit Beleuchtungsanlagen versehen.

Im Sportpark Kennel, dem Nachwuchsleistungszentrum Eintracht Braunschweigs, hat die Stadt drei Rasengroßspielfelder neu angelegt und mit Beregnungsanlagen versehen. Voraussichtlich Ende Mai sollen die Plätze freigegeben werden.

Auf der Bezirkssportanlage Rüningen wurde das Funktionsgebäude saniert. Dort stehen nun ein Gymnastikraum, Sanitär- und Umkleidebereich wieder für die Sportler zur Verfügung. Zudem bekam der TSV Rüningen eine neue Geschäftsstelle. Im Pilotprojekt Hochbau-Sport wurde das Funktionsgebäude auf der Anlage des TSV Germania Lamme um ein Geschoss erweitert, in dem ein neuer Sanitärbereich und die Geschäftsstelle entstanden.

In die Karten gespielt habe dem Sportreferat bei all den Maßnahmen auch der milde Winter. „Die Firmen konnten lange in den Winter hineinarbeiten und auch früh wieder in diesem Jahr beginnen. Es gab ja so gut wie keinen Frost“, sagt Loose. „Die Plätze sind überwiegend in gutem Zustand“, erklärt er, schließlich seien sie nun schon mehrere Wochen nicht genutzt worden. „Wir müssen die Pflege wieder aufnehmen und weiter für den guten Pflegezustand sorgen“, erklärt der Fachbereichsleiter.