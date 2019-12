Gartenstädter schnappen sich den Pott

Weil es im kommenden Jahr zeitliche Probleme mit den Belegungen in Braunschweigs Sporthallen gibt, haben die Organisatoren der Fußball-Ü32 Hallenstadtmeisterschaft aus der Not eine Tugend gemacht. Kurzerhand wurde der kommende Meister des Jahres 2020 bereits am vergangenen Sonntag gesucht, und fand...