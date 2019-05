BJC-Judoka schmerzt nur die Höhe der Niederlage

An mangelnder Fan-Unterstützung lag es nicht, dass die Zweitliga-Judoka des Braunschweiger JC in ihrem ersten Heimkampf deutlich den kürzeren zogen. Die Plätze im Dojo an der Eisenbütteler Straße waren zum Duell mit dem Godesberger JC aus Bonn gut gefüllt. Doch die Gastgeber mussten sich den...