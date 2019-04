Spitzenspiel ohne Sieger

Mit 1:1 (1:0) unentschieden endete die Partie zwischen dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, dem BSC Acosta, und dem Zweitplatzierten FSV Schöningen. Die Gäste vom Elm machten klar, dass ihr Remis aus der Vorwoche gegen den BSV Ölper (1:1) eher unter der Rubrik Ausrutscher zu werten ist. Von Beginn an lieferten sie den Schwarz-Weißen ein intensives Spiel mit vollen Einsatz. Die Partie war fair, aber nicht immer hochklassig.

Probleme hatten die Schützlinge von Trainer Sami Gharbi im Aufbau, die Anspiele und entscheidenden Pässe waren in Bedrängnis oft ungenau oder wurden abgefangen. Die erste Chance hatte FSV-Kapitän Johannes Lutz per Kopfball nach einem Freistoß, BSC-Keeper Matti Riedel war aber auf dem Posten und parierte. Die größte Chance auf der Gegenseite verpasst dann Tim Schmalkoke, der ein scharfe Hereingabe knapp verpasste. Allerdings sorgte er vor der Pause noch für die BSC-Führung. Schöningens Keeper Felix Löffler riss Schmalkoke beim Versuch, vor ihm zu klären, von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Schmalkoke.

BSC Acosta tut sich schwer

Nach dem Wechsel verlief das Spiel ähnlich, der BSC versuchte weiter, Spielstruktur zu finden, tat sich aber immer noch schwer. Besonders das sonst markante Umschaltspiel funktionierte nicht, da die Gäste sehr diszipliniert gestaffelt standen und sich zweikampfstark präsentierten. Dennoch hatten die Gastgeber die besseren Chancen, doch sowohl Schmalkokes Schuss aus der Distanz als auch der Drehschuss von Timo Granatowski klatschten ans Aluminium.

Und eine Mannschaft von der Qualität der Elmstädter bestraft so etwas gelegentlich – so wie gegen den BSC. In der Vorwärtsbewegung wurde vonseiten der Gastgeber der Ball vertändelt, Schöningens Goalgetter Olaf Glatz war zur Stelle und traf per Außenrist zum 1:1 (79.). Die letzte Großchance blieb wiederum Schmalkoke vorbehalten, er verfehlte aber knapp das Ziel.

Die Braunschweiger haben es in der Hand

BSC-Trainer Sami Gharbi meinte: „Insgesamt war es von unserer Seite kein gutes Spiel. Die Fehlerquote im Spielaufbau war zu hoch. Von den Spielanteilen und den Chancen her hatten wir Vorteile, aber das ist alles keine Katastrophe. Wir haben alles noch selbst in der Hand, den Druck hat die Konkurrenz.“ Sein Gegenüber Nils-Oliver Osteroth sah das Ganze positiver: „Man hat gesehen, dass die besten Teams der Liga gegeneinander gespielt haben. Wir haben richtig gut gegengehalten, nach dem 0:1 mussten wir in den Rhythmus finden. Zumindest reichte es für den Ausgleich, wir haben aber unsere Konter nicht konzentriert ausgespielt.“

