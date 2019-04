USC klettert ans rettende Ufer

Kraftvoll, überzeugend und emotional gelang den Braunschweiger Zweitliga-Volleyballern ein Erfolg gegen den Tabellendritten FC Schüttorf 09. Mit 3:1 (26:24, 24:26, 25:20, 25:20) setzte sich der USC gegen den Favoriten in der ausverkauften Tunica-Halle durch und verließ die Abstiegsplätze. Aber: Die Entscheidung über den Klassenerhalt fällt erst am letzten Spieltag nächstes Wochenende. Sicher ist noch nichts – denn auch der TV Baden holte einen Punkt.

Bange Blicke aufs Handy

Während sich die Braunschweiger leidenschaftlich durch ihr Duell mit den Schüttorfern kämpften, gab es immer wieder gespannte Blicke aufs Handy – sowohl auf der Tribüne als auch auf der Trainerbank. Verfolgt wurde der Live-Ticker vom Spiel des Konkurrenten: Und die Schlüsselfrage lautete: Wie schlägt sich Baden gegen den Tabellenzweiten aus Lindow?

Zunächst lief alles nach Plan, der Favorit lieferte ab. Dann holte der TV auf, verlor erst im Tie-Break knapp und sammelte so einen Punkt ein. Dadurch ist die Ausgangslage vor dem Saisonfinale klar: Die Braunschweiger haben es selbst in der Hand, auch wenn es schwer ist. Gewinnen sie beim Tabellenführer CV Mitteldeutschland, halten sie die Klasse. Verlieren sie und gewinnt Baden beim Moerser SC und gibt dabei nur einen Satz ab, steigt der USC ab. Dazwischen gibt es noch weitere denkbare Szenarien mit Tie-Breaks.

So gut spielt kein Absteiger

Treten die USCer zum Abschluss so auf wie gegen Schüttorf, steigen die Erfolgschancen deutlich. So spielt nämlich kein Absteiger. Hier und da, insbesondere im zweiten und dritten Satz, schlich sich zwar Fahrlässigkeit ein, insgesamt aber war das ein sehr starker Auftritt der Braunschweiger. „Harte Arbeit zahlt sich aus“, lobte Markus Weber. Der USC-Trainer konnte zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Im Angriff spielten die Braunschweiger variabel und clever. „Das hat Schüttorf vor große Probleme gestellt“, befand Weber.

In der Abwehr gingen sie mit Nachdruck den Bällen nach und blockten über weite Strecken stark. Insgesamt ein runder Auftritt, der eine Menge Mut für das Finale macht. Was das bringt, das ist schwer vorherzusagen. „Die Liga ist die ganze Saison schon extrem durchwachsen mit teilweise verrückten Ergebnissen. Wir müssen jetzt sehen, was wir machen können. Wenn wir so spielen wie am Wochenende, haben wir gute Chancen. Rechenspiele sind dabei nicht so wichtig: Hauptsache wir halten die Klasse“, bringt es Weber pragmatisch auf den Punkt.

USC: Schnalke, Karstens – Gottschall, Voth, Horstjan, Wolter, Rummel, Spieweg, Angele, Albers, Abramow, Peeck, Grothe.