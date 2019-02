USC feiert wichtigen Sieg

Dieses Spiel wollten die Braunschweiger Zweitliga-Volleyballer unbedingt gewinnen, und das hat man gemerkt. Kampfeswillen, Fokus und über weite Strecken die nötige Abgeklärtheit: Mit 3:0 (32:30, 25:22, 25:23) schlug der USC Braunschweig den TV Baden und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf.

Das feierten die Braunschweiger nach dem Spiel ausgelassen. Im Kreis tanzend verkündeten sie lautstark, wer hier in der Tunica-Halle regiert. „Nur der USC!“ „Das haben sie sich verdient. Insgesamt geht der Sieg so in Ordnung“, meinte USC-Trainer Markus Weber. Die ganze Last der Partie entlud sich in dem Freudentaumel, während die Gäste mit hängenden Köpfen enttäuscht dreinblickten.

Daran hatte insbesondere der dritte Satz seinen Anteil. Mit vier Aufschlägen ins Netz, einem technischen Fehler und mehreren nicht erzwungenen Fehlschlägen unterstützten die TV-Spieler den USC tatkräftig beim entscheidenden Satzgewinn. Die hatten mit der 2:0-Führung im Rücken nämlich etwas nachgelassen, die Spannung ließ etwas nach, die Zielstrebigkeit fehlte in der ersten Satzhälfte teilweise.

„Das war einfach die Konzentration, die uns da fehlte“, bemängelte der USC-Übungsleiter. Aber angepeitscht von den vollen Rängen bissen sich seine Spieler durch – ein sehr ausgeglichener Satz, in dem die Hausherren nach einem langen Ballwechsel das 14:14 erzielten und sich dann auf 17:15 erstmals in Führung setzen konnten. „Bei Baden war einfach der Wurm drin heute. Sie wollten unbedingt gewinnen und hatten Angst. Das kennen wir von uns. Das passiert uns auch manchmal noch, obwohl wir klar gesagt haben: Wir schauen nicht auf den Abstieg, wir spielen einfach guten Volleyball und schauen von Spiel zu Spiel“, sagte Weber.

Dennoch war es eine enge Partie, wie sich schon im ersten Satz andeutete. Den gewannen die Hausherren nach 35 Minuten und großem Kampf. „Das war schon dramatisch, mit zwei Rückständen von ein paar Punkten. Da hat die Mannschaft sich gut zurückgekämpft“, befand Weber. Im zweiten Durchgang ging es ähnlich weiter, ehe die Braunschweiger in der Schlussphase des Satzes die Kontrolle übernahmen. „Wir haben in den ersten beiden Sätzen gut mit dem Block von Baden gespielt und clever agiert“, lobte der USC-Trainer.

USC Braunschweig: