Titelverteidiger Freie Turner kommt in Bestbesetzung

Die Endrunde um die Braunschweiger Fußball-Hallenstadtmeisterschaft bietet am Sonntag in der Sporthalle Alte Waage viele interessante Duelle. Einer der Favoriten ist zweifellos das Team der Freien Turner, das seit vergangener Woche von Trainer Kosta Rodrigues geführt wird. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor, als die Braun-Weißen mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft aufliefen, läuft dieses Mal im Schwerpunkt der Landesliga-Kader auf.

„Wir werden uns etwas aus unserer U-19-Mannschaft verstärken, aber hauptsächlich ist der Landesliga-Kader dabei“, kündigt Rodrigues an. „Schließlich wollen wir den Titel erfolgreich verteidigen.“ Eine endgültige Entscheidung, wer dabei ist, fällt der Coach nach einem Testspiel gegen Lupo/Martini Wolfsburg.

Gegner der Turner in der Gruppe A sind Ligakonkurrent Germania Lamme, Kreisliga-Spitzenreiter MTV Hondelage und Bezirksligist HSC Leu. Die A-Jugend der Heidberger hat die Hallenmeisterschaft bereits geholt, doch so vermessen, den Titel bei den Herren zu gewinnen, ist Leus Coach Dirk Kiwitt dann doch nicht. „Wir haben in Goslar schon ein gutes Hallenturnier gespielt, dabei aber leider knapp die Finalrunde verpasst. Sehr stark war unser 0:0 gegen Oberligist Eintracht Northeim“, ist er dennoch optimistisch, sagt aber auch: „Unter normalen Umständen erreichen die Turner und Lamme das Halbfinale.“ Offen ist noch, ob Kiwitt auf einige seiner Futsal-erfahrenen Akteure zurückgreifen kann – unter dieser Bedingung würden die Chancen seines Teams steigen.

Etwas anders bewertet Bezirksligist SC Volkmarode seine Situation in der Gruppe B. Hier hat Co-Trainer Jan-Hendrik Schulze die Aufstellung und die Vorbereitung des Hallenteams von Stefan Hauk übernommen. „Wir waren über die Jahre eher Zuschauer, jetzt wollen wir auch zeigen, dass wir in der Halle so gut sind wie im normalen Spielbetrieb.“

Gegner der Rot-Weißen, die lange Zeit in der Hinrunde die Tabellenspitze innehatten, sind der RSV, der VfL Leiferde und der FC Rautheim. „Es ist klar, dass wir der Favorit in der Gruppe sind und ins Halbfinale wollen. Ob es aber gegen Freie Turner oder Lamme für den Titel reicht, bleibt abzuwarten“, so Schulze. Dabei ist der größte Teil des Teams, fehlen werden Mario Petry, der längere Zeit in der Hinrunde pausieren musste, und Marco Dimitrijevic.

Gespannt ist man auch vonseiten des Kreisspielausschusses auf das Turnier. Torsten Bergmann, als Ausschussvorsitzender mit der Organisation beauftragt, meint. „Ich denke, nach den Vorrundenturnieren ist der Verlauf ziemlich offen. Sicher gibt es Favoriten auf den Titel, aber der Hallenfußball lebt natürlich von den Überraschungen. Sicher hängt immer vieles davon ab, ob die klassenhöheren Teams auch tatsächlich mit ihren Erstvertretungen auflaufen. Organisatorisch ist jedenfalls alles angerichtet.“