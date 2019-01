Nur Gold macht das BSG-Team richtig glücklich

Vom ersten Wettkampftag an im Oktober gab es für die Pistolenschützen der Braunschweiger Schützengesellschaft nur ein Ziel: Gewinn der deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Aber was sollen sie sich mit unverändertem Kader auch sonst auf die Fahne geschrieben haben nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr. Schon damals haben die BSG-Schützen um Manager und Trainer Dieter Schröder die Finalniederlage gegen den SV Kriftel als Pleite empfunden und nicht etwa als ein kleines Glück, Silber gewonnen zu haben.

Und nun sind sie nur noch drei Siege davon entfernt, es besser zu machen. Am Wochenende steigt in Paderborn die Endrunde der deutschen Meisterschaft. Qualifiziert sind die jeweils vier besten Teams aus der Nord- und der Südgruppe. Die BSG reist als Nordzweiter an und trifft im Viertelfinale auf den Süddritten HSG München.

„Das wird hammerhart. Wir haben großen Respekt vor den Münchnern, aber keine Angst“, sagt Schröder und reißt bei diesen Worten seine Augen ganz weit auf. Er weiß, dass der Titeltraum für ihn und seine Männer schon vorbeisein kann, bevor die Endrunde überhaupt erst richtig Fahrt aufnimmt. „Im Viertelfinale zu verlieren, ist ganz schlimm. Dann bis du sofort raus. Wenn du das aber überstehst, schießt du noch mindestens zwei weitere Male“, sagt Schröder und rechnet vor: „Gegen München wird es extrem darauf ankommen, wie gut unsere Schützen auf den Positionen drei bis fünf drauf sind. Dort wird das Duell entschieden. Auf den Positionen eins und zwei entscheiden Nuancen.“

Und da könne es schon sein, dass die Braunschweiger Federn lassen. Obwohl sie in elf Liga-Wettkämpfen zehnmal gewonnen haben, vorwiegend mit ihrem Lieblingsergebnis – 5:0. Nur eine Niederlage hat es gegeben. Ausgerechnet gegen Kriftel. Ausgerechnet mit der Höchststrafe – 0:5.

„Das war nicht unser Tag. Das war kein Maßstab unserer Leistungsfähigkeit. Da waren wir alle schlecht drauf“, betont Patrick Meyer, die Nummer zwei der BSG. Zum sechsten Mal nimmt der Routinier an einer Endrunde teil, immer mit den Braunschweigern. Und er schwärmt: „Das ist der Saisonhöhepunkt, da kommen die meisten Zuschauer, da gibt es den meisten Lärm, da ist die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung, die uns Schützen zukommt, am allergrößten.“

Und Michael Bittner, der nahe Nürnberg wohnt, früher in der Bundesliga Süd schoss und nun im zweiten Jahr für die BSG antritt, sagt mit Vehemenz in der Stimme: „Wir sind stärker als im Vorjahr.“ Auch wenn es damals keine Niederlage gab – bis zum Finalgefecht. „Ich für mich kann nur sagen: Ich habe größeren Trainingsfleiß in dieser Saison, der Ehrgeiz, Meister zu werden, treibt mich an wie nie zuvor. Und ich bin tatsächlich besser und stabiler geworden in meiner Leistung.“

Das schlug sich auch bei internationalen Wettkämpfen in den vergangenen Monaten nieder. Die Nummer vier der BSG gewann die Titel in Wales und in Schweden und wurde in Dortmund Zweiter, übrigens nur um 0,1 Ringe geschlagen – von Teamkollege Patrick Meyer.

Und so reisen die Braunschweiger mit reichlich Erfolgserlebnissen in Paderborn an. Sie lassen sich als pure Amateure auch nicht von ihren Jobs aus dem Rhythmus bringen. Pierre Michel etwa, der als Ingenieur in leitender Funktion inklusive Hin- und Rückfahrt von und zur Arbeit „gut und gern täglich zwölf Stunden unterwegs“ ist, hat sich zu Hause einen Schießstand gebaut. „Da kann ich so oft üben wie ich will, ohne, dass ich zu irgendeinem Klubhaus fahren muss.“

Das alles soll sich gewinnbringend für die BSG auszahlen. Aber warum nur haben die Schröder-Jungs dann schon vor dem Viertelfinale so viel Respekt? „Weil in Paderborn sechs gleichwertige Mannschaften um den Titel kämpfen“, erklärt Meyer. Aber es sind doch acht, oder? „Ja, aber nur alle vier Südteams sowie Kriftel und Braunschweig kämpfen auf allerhöchstem Niveau. Die Nordteams aus Raesfeld und Bassum können da an normalen Tagen nicht mithalten“, glaubt Bittner. Sein Credo: „Wenn wir abrufen, was wir können, sind wir Meister.“ Die Kollegen in der Runde nicken, und ihre Gesichter zeigen große Entschlossenheit.