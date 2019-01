Braunschweiger Rokohl boxt in Australien

Der Braunschweiger Profiboxer Patrick Rokohl (links) ist in die heiße Phase der Vorbereitung auf seinen Kampf am 1. März im australischen Melbourne eingetreten.

Braunschweig. Am 1. März geht es in Melbourne um den WBA-Titel Oceaniae. Das wird Rokohls schwerster Kampf.

Die heiße Phase der Vorbereitung hat für Patrick Rokohl begonnen. Seit wenigen Tagen trainiert der Braunschweiger Profiboxer intensiv für den wohl aufregendsten Kampf seiner Karriere. Am 1. März steigt der 30-Jährige im australischen Melbourne gegen den dort einheimischen Zac Dunn in den Ring. Gekämpft wird um den WBA-Titel Oceania.

Für den Braunschweiger mit seiner bislang makellosen Bilanz von 16 Siegen aus 16 Kämpfen wird das Duell zu einer riesigen Herausforderung. Die Atmosphäre im „Melbourne Pavilion“ wird aufgeladen sein. Für den australischen Titelträger ist der Kampf natürlich ein Heimspiel. Rokohl dürfte dagegen bei seinem ersten Auslandsauftritt auf einen großen Teil seiner treuen Fanbasis verzichten müssen. „Es gibt aber sogar einige, die mich begleiten wollen“, sagt der Braunschweiger.

Abgesehen vom Gegenwind von den Rängen ist „The Patriot“ in Melbourne aber auch im Ring große Gegenwehr gewiss. All jene, die Rokohl nachsagen, dass er sich bislang allzu oft „Kanonenfutter“ ausgesucht habe, belehrt der Supermittelgewichtler jetzt eines Besseren. Dunn liegt in der BoxRec-Weltrangliste derzeit auf Rang 54 und damitweit vor Rokohl, der Platz 125 belegt. Die Bilanz des 27-jährigen Australiers ist beeindruckend: Von 28 Profikämpfen gewann er 27. Neben einigen australischen Titeln holte Dunn mehrere Continental-Titel der großen Weltverbände WBA, WBO und WBC.

„Die großen Boxställe hätten so einem Kampf gar nicht zugestimmt. Aber ich wollte die Chance nutzen. Wahrscheinlich würde ich mich später ärgern, wenn ich das nicht angenommen hätte“, sagt Rokohl. Der Kampf soll live im australischen Fernsehen ausgestrahlt werden, zudem soll das Duell weltweit via Live-Stream im Netz zu verfolgen sein.

Bis es so weit ist, hat Rokohl aber noch einiges vor sich. Derzeit arbeitet der Boxer mit Athletiktrainer Jopo Pötschger an den physischen Grundlagen. Im Februar reist der Sportler dann ins Trainingslager im spanischen Benidorm, wo ihm sein Coach Roman Anuchin den boxerischen Feinschliff verpassen wird.

Rund eine Woche vor dem Kampf fliegt Rokohl dann nach Australien und wird sich erstmal akklimatisieren müssen – schließlich wird in Down Under zu diesem Zeitpunkt immer noch Spätsommer sein. Ob es für den Braunschweiger in Melbourne nicht nur um den WBA-Titel Oceania geht, sondern auch um eine größere Börse, will er nicht verraten. „Das sind Dinge, die ich lieber für mich behalte“, sagt er.