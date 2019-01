Zum Jahresauftakt schon in Form

Die äußeren Bedingungen waren gut, und so starteten 263 Läuferinnen und Läufer hoffnungsfroh und gut gelaunt ins neue Jahr. Viele Teilnehmer des 9. Neujahrslaufes in Braunschweig, der vom Ultralaufteam ausgerichtet wurde, verbanden mit ihrem Start den guten Vorsatz, sich in diesem Jahr mehr als...