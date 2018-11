Nie gefährdeter Sieg für den BSC Acosta im Stadtberby

Klar mit 4:0 (2:0) besiegte der BSC Acosta in der Fußball-Bezirksliga den ehemaligen „Mitbewohner“ am Franzschen Feld, den HSC Leu. Damit bleiben die Schwarz-Weißen weiter in Kontakt zu den Spitzenteams der Bezirksliga 2 aus Schöningen und Volkmarode, die ebenfalls erfolgreich waren.Für Leu ist der...