Der pure Wille bringt Lehndorf die Punkte

Braunschweig. In der Fußball-Landesliga besiegt der Lehndorf TSV die Göttinger Gäste mit 2:1.

Nicht nur wegen des Wetters behielt der Lehndorfer TSV in der Partie der Fußball-Landesliga gegen den I. SC Göttingen 05 beim 2:1-Sieg einen kühlen Kopf, sondern auch wegen einer guten und geschlossenen Mannschaftsleistung.

Beide Teams starteten auf dem Kunstrasenplatz am Blitzeichenweg mit viel Druck und hohem Tempo. Die Gastgeber erarbeiteten sich ein leichtes spielerisches Übergewicht und hatten durch Alexander Künne die erste Torchance, doch sein Schuss aus 16 Metern landete knapp über dem Querbalken (5.). Die Gäste versuchten sich ebenfalls durch Fernschüsse, weil bei beiden Teams im letzten Drittel die Konsequenz fehlte.

Nach einer guten halben Stunde war es dann ein guter Angriff der Lehndorfer, der zum Erfolg führte. Ein Ball von Keeper Oliver Hajok ins Mittelfeld wurde von Ansgar Job aufgenommen und durch die Schnittstelle zu Tobias Hartmann weitergeleitet, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben (32.).

Kurz nach dem Pausentee wurde die Elf von Trainer Kai van der Vorst eiskalt erwischt. Göttingen kam mit viel Schwung aus der Kabine, und Moritz Bartels konnte im Anschluss an eine Ecke aus kurzer Distanz einnicken (47.). Nun lag das Momentum auf der Seite der Gäste, die eine Kopfballchance auf die Latte setzten und weiter am 1:2 arbeiteten.

Doch der LTSV kämpfte sich aus der Drangphase heraus und hatte Pech, dass sowohl Benedict Chandra (55.) als auch Künne (75.) am Pfosten scheiterten. „Die Jungs haben nicht aufgesteckt, sondern weitergemacht“, so van der Vorst.

Besser machte es Chandra nur drei Minuten später, als er eine Freistoßflanke aus elf Metern sehenswert mit dem Kopf in die lange Ecke drückte. Göttingen warf nun alles nach vorne, doch Lehndorfs Defensive blieb stabil. Nach 93 Minuten stand ein verdienter 2:1-Erfolg für die Mannen vom Blitzeichenweg zu Buche.

„Die Jungs wollten es einfach, und das sind die vier, fünf Prozent, die uns in den letzten Wochen gefehlt haben“, war der Trainer nach vier Niederlagen in Serie zufrieden und blickte kämpferisch auf die nächsten Aufgaben in Kästorf und Vorsfelde: „Ich denke schon, dass das eine Kehrtwende sein kann, und das sind die Spiele, die richtig Spaß machen.“

