MTV leistet sich zu viele Fehler

Erst vor einer Woche hatte der MTV Braunschweig sein Handball-Heimspiel in der 3. Liga Nord gegen den Oranienburger HC aufgrund einer verschlafenen ersten Halbzeit verloren. Gegen die HSG Ostsee N/G sollte das anders werden. Und so sahen rund 1000 Zuschauer in der Alten Waage einen stürmischen Start ihres MTV, der schnell mit 4:1 in Führung ging und bis Mitte der ersten Halbzeit stets einen kleinen Vorsprung hielt. Doch am Ende stand eine unnötige 20:24-Niederlage zu Buche.

Vermutlich hätten die Braunschweiger schon früh im Spiel deutlicher führen können, doch die Männer von Trainer Volker Mudrow leisteten sich unerwartet viele Abspielfehler in der Offensive, die zunächst aber keine Rolle spielten, da auch die HSG eher neben als auf das Tor zielte. Doch nach rund 20 Minuten hatten sich die Gäste in die Partie gekämpft, spielten ihre Angriffe geduldig aus und fanden nun die Lücken, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen.

Auf der Gegenseite erwischte Fabian Donner einen schwarzen Tag. Nur einen seiner Angriffe über Außen konnte er im Tor unterbringen, scheiterte bei allen weiteren Versuchen an Maximilian Folchert im Tor der Gäste. Mit 13:13 gingen beide Teams schließlich in die Kabine. Dort reagierte Mudrow, setzte Marko Karaula auf die Außenposition, der aber ebenfalls kaum Akzente setzen konnte. Vier Tore hatte er im ersten Durchgang erzielt. In der zweiten Hälfte wollte ihm kein Treffer gelingen. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, zu viele Bälle weggeschmissen. Zudem kamen Abstimmungsschwierigkeiten hinzu“, sagte Philipp Krause, der mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer seines Teams war.

Für den plötzlichen Leistungseinbruch seiner Teamkameraden hatte aber auch er keine Erklärung. Die HSG Ostsee – bis dato mit lediglich zwei Saisonsiegen – spielte sich wahrlich in keinen Rausch, kam zwischen der 34. und 48. Minute nur zu zwei Treffern. In dieser Phase hielt Torhüter Ariel Panzer die Braunschweiger mit seinen Paraden am Leben. Doch selbst Doppelzeitstrafen für den Gegner und Anfeuerungen aus dem Publikum brachten den MTV nicht mehr zurück ins Spiel.

Vorne wollte der Ball einfach nicht über die gegnerische Torlinie. Keeper Maximilian Folchert wurde von Minute zu Minute besser und brachte die Schützen des MTV schier zur Verzweiflung. Das 24:20 für die HSG Ostsee N/G war am Ende auch in der Höhe hochverdient.

„Wir haben heute einfach nicht gut gespielt. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff hat es gemangelt. Nach der Führung zu Beginn haben wir unsere Chancen nicht genutzt, und danach war es nur noch zäh“, resümierte ein enttäuschter Volker Mudrow.

MTV: