Formationstanzen mal anmutig, mal zappelig

Formationstanzen im Doppelpack gibt es am 10. November in der Volkswagen-Halle in Braunschweig zu bewundern. Also mit doppelt so vielen Paaren auf der Fläche? Oder zweimal so gut wie sonst? Nein, aber mit beiden Arten des Formationstanzens, die unterschiedlicher kaum sein könnten: arrangiert nach...