Schmalkoke macht beide Tore für den BSC Acosta

Mit 2:0 (2:0) siegte im Stadtduell der Fußball-Bezirksliga der BSC Acosta am Biberweg beim BSV Ölper und bleibt damit in der Tabelle in Kontakt zum zweiplatzierten FSV Schöningen. Die Gastgeber sind dagegen mitten im Abstiegskampf. Getrübt war die Freude bei den Gästen über den Sieg allerdings ein...