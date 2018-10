Braunschweigs Boxer Rokohl will Samstag Europameister werden

Am Samstag steigt der Braunschweiger Profiboxer Patrick Rokohl in der Sporthalle Alte Waage in den Ring, um sich den EM-Titel der WBO im Super-Mittelgewicht zu sichern. Der Boxkampf gegen Mathias Eklund ist fast ausverkauft. Viel mehr Klischee konnte das letzte öffentliche Training vor dem großen...