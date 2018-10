Braunschweiger Segelflieger gehören zur Spitze im Land

In der vor wenigen Tagen beendeten Streckenflugsaison bestätigten die besten Braunschweiger Segelflugpiloten auch in diesem Jahr ihre Spitzenplatzierungen der Vorjahre in Niedersachsen. Braunschweig-Waggum ist und bleibt somit ein bedeutendes Segelflugzentrum in Niedersachsen und auch in...