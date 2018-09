Die Sieger der Stadtmeisterschaft 2018 in Volkmarode geehrt

Die Stadtmeisterschaften werden in Braunschweig schon seit 26 Jahren ausgetragen. Seit 19 Jahren wird der Wettbewerb vom Verein Braunschweiger Turnierreiter organisiert, um den Turniersport in der Region Braunschweig zu fördern. Teilnehmen konnten alle Reiter, die ihre Stammmitgliedschaft in einem...