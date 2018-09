Die Kreisliga-Kellerkinder schlagen zu

Der fünfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga endete mit einigen faustdicken Überraschungen. Erstmals in dieser Saison waren Rautheim und Schwarzer Berg erfolgreich. TSV Timmerlah – FC Rautheim 1:2 (0:0). TSV-Coach Dennis Pasemann ärgerte sich, will aber aus den Niederlage lernen: „Ein dickes...