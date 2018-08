Kamil Pedryc soll die Handballer verstärken

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der dritten Liga haben die Handballverantwortlichen des MTV noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom polnischen Erstliga-Absteiger Spójni Gdynia (Gdingen) stößt Kamil Pedryc zum Team von Trainer Volker Mudrow. Sonntag kam er in der Löwenstadt an....