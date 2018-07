Mayer bei Abschiedstour in Runde eins raus

Florian Mayer wollte auf seiner Abschiedstour auch seinen Fans in Niedersachsen noch einmal zeigen, dass er ein Top-Tennisspieler ist. Doch bei den Sparkassen Open kam der 91. der Weltrangliste nicht über die erste Runde des Hauptfeldes hinaus. Der in Braunschweig an Nummer vier gesetzte Bayreuther...