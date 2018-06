Zweimal Gold für den RSV im Tischtennis

Die Seniorinnen-Teams der Altersklasse Ü40 (TSV Watenbüttel), Ü50 und Ü60 (beide RSV) nahmen an den deutschen Mannschafts-Meisterschaften im Tischtennis teil. In Langenselbold in Hessen gewannen beide RSV-Mannschaften Goldmedaillen.

Die Meisterschaften werden in allen Altersklassen nach dem Corbillion-Cup-System (Zweier-Mannschaft) bis zum dritten Punkt gespielt. Die acht Teams je Altersklasse spielten in zwei Vierergruppen jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Endrunde, die im K. o.-System ausgetragen wurde.

Bei den Seniorinnen gibt es auch die vor zwei Jahren eingeführte Doppelspielberechtigung. Außer in den Frauen-Punktspielklassen kann jede Seniorin für einen anderen Verein in einer Seniorinnen-Mannschaft starten. Das Ü-50-Team des RSV trat mit Bettina Papist und Ute Brandes an, die sich mit Annette Mausolf (SV Hesepe/Sögeln) und Birgit Giebel (Hannover 96) verstärkten. RSV Ü60 spielte mit Angela Walter und Christa Schweizer. Die Mannschaft wurde ergänzt durch Freia Runge (TSV Lunestedt), die bereits in der Saison 1980/81 beim RSV zusammen mit Schweizer in der Regionalliga-Mannschaft gespielt hatte.

Die Ü50er hatten einen unglücklichen Start und verloren gleich gegen TSV Stahnsdorf (1:3). Dank der Siege gegen SV Griesheim (3:0) und TuS Xanten (3:2) wurde als Gruppenzweiter die Endrunde erreicht. Der Halbfinal-Gegner TTV Gärtringen wurde mit 3:1 und der Finalgegner TSV Ottobrunn mit 3:2 besiegt. Die RSV-Punkte holten Mausolf (4), Papist (5) und das Doppel Mausolf/Giebel (3).

Die Ü60er hielten sich in der Gruppe gegen VfL Dettenhausen (3:1), TSV Neutraubling (3:0) und SV Dresden Mitte (3:2) schadlos. Der Halbfinal-Gegner FC Queidersbach wurde mit 3:0 und Finalgegner SV Dresden Mitte mit 3:1 besiegt. Die RSV-Punkte holten Runge (5), Walter (7), Runge/Schweizer (3).

Der TSV Watenbüttel trat mit den Ü40-Seniorinnen Joanna Jerominek, Annette Blazek und Margit Jeremias als Titelverteidiger an und erwischten in den ersten Gruppenduellen gleich die späteren Endspiel-Teilnehmer SC Eintracht Berlin (1. Platz) und ESV München-Freimann (2. Platzt). Der Sieg gegen TG Schwenningen reichte nicht für den Einzug in die K.o.-Runde. Wa.