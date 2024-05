Osterode. In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode steht der 23. Spieltag an. Im Kampf um den Aufstieg rücken die Teams enger zusammen, auch im Keller ist es spannend.

An der Tabellenspitze der Kreisliga Göttingen-Osterode wird es zunehmend spannender. Mit dem FC Eisdorf und dem SC HarzTor sind zwei Mannschaften aus dem Altkreis mittendrin im Aufstiegsrennen. Während der FCE in Neuhof zu Gast ist, empfängt der SCH den FC Seebern. Zudem spielte Südharz zu Hause gegen Groß Schneen und Hattorf ist bei Höherberg zu Gast. Anpfiff der Partien ist jeweils am Sonntag um 15 Uhr.

SSV Neuhof – FC Eisdorf. Die Neuhöfer haben aktuell einen kleinen Höhenflug, der mit dem Derbysieg am Mittwoch sein ein Highlight hatte. Den Schwung will der SSV nun auch mit in das Heimspiel gegen Eisdorf nehmen. Die Gäste sind als Tabellenzweiter aber der Favorit. Allerdings kassierte der FCE gegen Groß Schneen und HarzTor zwei Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz. Mit 21 Spielen hat man zudem die meisten Partien der Teams im Aufstiegsrennen bestritten.

VfB Südharz – TSV Groß Schneen. Die Südharzer befinden sich in einem leichten Abwärtstrend. Nur neun Punkte holte die Mannschaft von Trainer Steffen Bethe in den vergangenen acht Spielen. Zudem kassierte man am Mittwoch im Derby gegen Neuhof eine 0:3-Niederlage. Mit dem TSV Groß Schneen kommt nun ein weiteres Schwergewicht nach Walkenried, welches zuletzt drei Siege in Serie feierte. Gelingt dem VfB Südharz dennoch eine Überraschung?

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

SC HarzTor – FC SeeBern. Seit fünf Spielen ist der SC HarzTor ungeschlagen und hat sich somit heimlich an den Spitzenreiter Höherberg herangeschlichen. Zwar beträgt der Rückstand sechs Punkte, die Harzer haben aber ein Spiel weniger bestritten. Am nächsten Wochenende treffen die beiden Teams aufeinander. Zunächst aber erwartet man den Aufsteiger FC SeeBern auf der Lauterberger Augenquelle und muss seine Hausaufgaben machen.

FC Höherberg – FC Merkur Hattorf. Als klarer Außenseiter reist der FC Merkur Hattorf nach Bodensee zum Tabellenführer. Man will aber an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen und dem FC Höherberg einen großen Kampf liefern. Für die Hattorfer ist jeder Punktgewinn im Abstiegskampf wichtig. Beim 0:7 im Hinspiel war man aber chancenlos.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: