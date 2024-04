Braunlage. Die Harzer Falken haben den ersten Zugang für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord bekannt gegeben. Der Neue kommt vom Vizemeister ECW Sande.

Die Harzer Falken haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord vorgestellt. Artjoms Tretjakovs wird vom Vizemeister ECW Sande an den Wurmberg wechseln und den Angriff des amtierenden Meisters verstärken. Schon bei der Saisonabschlussfeier hatte Thomas Kühne aus dem Falken-Vorstand angekündigt, dass man sich mit zwei Spielern einig sei. Nun folgt die erste Bestätigung - und die hat es in sich.

Mit 21 Toren und 37 Vorlagen aus 30 Spielen inklusive der Playoffs lag der lettische Stürmer in der vergangenen Saison auf Rang sechs der Scorerliste der Regionalliga Nord. Bei den Jadehaien war der 22-jährige Angreifer sogar der Topscorer. Insgesamt kam der Linksschütze in zwei Jahren im ECW-Trikot in der Regionalliga auf herausragende 128 Scorerpunkte in 53 Partien.

Ausbildung bei lettischem Traditionsclub

Ausgebildet wurde Tretjakovs beim lettischen Verein HK Dinaburga. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und nahm auch an Turnieren verschiedener U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes teil. Schon mit 16 Jahren debütierte Tretjakovs dann in der Seniorenmannschaft und spielte sowohl in der ersten als auch zweiten lettischen Liga. Zur Saison 2022/23 wechselte er zum ECW Sande und wurde in seiner ersten Saison Regionalligameister.

In der Finalserie in diesem Jahr zeigte sich der Stürmer ebenfalls treffsicher, er brachte die Jadehaie im ersten Spiel in Braunlage in Führung. Zum Titel reichte es für den ECW diesmal aber nicht, der ging in den Harz. Zusammen mit den bereits bekanntgebenden Vertragsverlängerungen haben die Falken somit schon zehn Spieler unter Vertrag stehen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: